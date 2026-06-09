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Spor

Nathaniel Brown Avrupa devlerinin radarında

Frankfurt'un 22 yaşındaki genç sol bek oyuncusu Nathaniel Brown, Bayern Münih ve Arsenal'in radarında yer alıyor.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 12:27 - Güncelleme:
Nathaniel Brown Avrupa devlerinin radarında
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Frankfurt'un genç sol beki Nathaniel Brown'un yeni sezon geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

The Athletic'in haberine göre Bayern Münih ve Arsenal oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Frankfurt 22 yaşındaki sol bek oyuncusu için 65 milyon euro talep ediyor ve oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Nathaniel Brown'un Frankurt ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Sol bek olmasına rağmen gerektiğinde orta saha ve savunmanın sağ tarafında da oynayabilmesi nedeniyle Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in ilgisini çekiyor ancak Alman ekibi oyuncu için istenen bonservis bedelini bir hayli yüksek buluyor.

Bu yaz oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Almanya adına ilk 11 oynaması tahmin edilen Nathaniel Brown'ın transfer görüşmelerinin uzun sürmesi ve sıkı bir pazarlıkla geçmesi bekleniyor.

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