Naz Aydemir Akyol: Hedefimiz her zaman madalya

DHA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:35

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iki önemli ismi Naz Aydemir Akyol ve Hande Baladın, FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

AKYOL: HEDEFİMİZ HER ZAMAN MADALYA

"Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu" listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, "Çok zoru bir kulüp sezonundan çıktık. Hepimiz için zorlu bir seneydi. bir buçuk yılın ardından özlediğimiz arkadaşlarımızla milli takımdayız. Antrenmanların temposu oldukça yüksek. Ağır çalışma tempomuz var. Uzun süre sonra bir araya geldiğimiz içinde bir alışma dönemi yaşıyoruz. Şu ana kadar kamp sürecimiz çok güzel geçti. Hedefimiz her zaman madalya ama maç maç, gün gün gelişerek daha iyi top oynayan bir takım haline gelmek istiyoruz ki olimpiyatlarda hayalini kurduğumuz kürsü şansını elde edelim" dedi.

"UMUYORUM Kİ HERŞEY HAYAL EDİLENDEN DAHA GÜZEL OLUR"

Zorlu turnuvalar öncesinde Akyol, "Şimdiden hedefi çok çok büyütmek doğru değil. Daha sezonun başındayız. Hepimizin hayali, hepimizin rüyası olimpiyatlarda madalya almak ama biz olimpiyatlara katılarak zaten önemli bir başarı elde ettik. Kimsenin çok fazla şans vermediği bir şeyi çok da iyi oynayarak gerçekleştirdik. Olimpiyat elemelerinde olduğu gibi kendi oyunumuzu oynayabilirsek madalya şansımız tabii ki olur. Hazırlanmak için çok fazla maçımız ve antrenmanımız var. Umuyorum ki her şey hayal edilenden daha güzel olur" şeklinde konuştu.

BALADIN: HEDEFİMİZ HER TURNUVADA MADALYA KAZANMAK

Milli smaçör Hande Baladın, yoğun tempoda hazırlıkların sürdüğünü söylerken, "Yoğun bir süreç bizi bekliyor ama her zaman ligler bittiğinde milli takıma geliyoruz. Bu tempoya alıştık diyebiliriz aslında. Ritmimizi yakalayabilmek adına ilk günden beri antrenmanlar zor ve sert geçiyor. Voleybol dolu bir yaz bizi bekliyor. Hedefimiz her turnuvada madalya kazanmak. Turnuva turnuva gitmek istiyoruz. Önümüzde Milletler Ligi var ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASIL HEDEF OLİMPİYATLAR"

Baladın, olimpiyatları çok önemsediklerini söylerken, "Asıl hedefimiz olimpiyatlar. Milletler Ligi bizim için iyi olacak, çok fazla maç yapacağız, uzun süredir takım olarak birlikte olamamıştık. 1.5-2 yıldır birlikte maç oynayamamıştık. Milletler Ligi'nde en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Kendimizden beklentimiz de yüksek. Olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyoruz. En iyi performansımıza ulaşarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.