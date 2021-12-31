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Spor

Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

AA31 Aralık 2021 Cuma 14:20 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 14:20
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Sarı-lacivertli oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük gururla taşıdığım milli formama artık veda etme vakti." ifadelerini kullandı.

Naz Aydemir Akyol açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim."

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