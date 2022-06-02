İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,481
  • EURO
    17,7082
  • ALTIN
    985.773
  • BIST100
    2587.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Naz Aydemir Akyol'un yeni takımı belli oldu
Spor

Naz Aydemir Akyol'un yeni takımı belli oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan Naz Aydemir Akyol'u renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz Aydemir Akyol ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Naz ise transfer süreciyle ilgili olarak, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarını giyen tecrübeli oyuncu, 9 lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

  • Naz Aydemir Akyol
  • Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı
  • Fenerbahçe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.