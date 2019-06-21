NBA 2019 Draft'ının en çok beklenen ismi Zion Williamson, 1. sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçilirken, Ja Morant 2. sırada Memphis Grizzlies, RJ. Barrett 3. sıradan New York Knicks'in yolunu tuttu.

Anthony Davis hamlesi ile transfer sezonuna iddialı bir giriş yapan Los Angeles Lakers, 4. sıradan De'Andre Hunter'ı seçerken, Draft'ın beş numarasının sahibi Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı kadrosuna kattı.

Draft'ta birinci ve ikinci tur seçimleri şu şekilde;

1.TUR

1-) Zion Williamson | New Orleans Pelicans

2-) Ja Morant | Memphis Grizzlies

3-) RJ. Barrett | New York Knicks

4-) De'Andre Hunter | Los Angeles Lakers

5-) Darius Garland | Cleveland Cavaliers

6-) Jarrett Culver | Phoenix Suns

7-) Coby White | Chicago Bulls

8-) Jason Hayes | Atlanta Hawks

9-) Rui Hachimura | Washington Wizards

10-) Cam Reddish | Atlanta Hawks

11-) Camaron Johnson | Minnesota Timberwolves

12-) PJ. Washington | Charlotte Hornets

13-) Tyler Herro | Miami Heat

14-) Romeo Langford | Boston Celtics

15-) Sekou Doumbouya | Detroit Pistons

16-) Chuma Okeke | Orlando Magic

17-) Nickell Alexander-Walker | Brooklyn Nets

18-) Goga Bitadze | Indiana Pacers

19-) Luka Samanic | San Antonio Spurs

20-) Matisse Thybulle | Boston Celtics

21-) Brandon Clarke | Oklahoma City Thunder

22-) Grant Williams | Boston Celtics

23-) Darius Bazley | Utah Jazz

24-) Ty Jerome | Philadelphia 76ers

25-) Nassir Little | Portland Trail Blazers

26-) Dylan Windler | Cleveland Cavaliers

27-) Mfiondu Kabengele | Brooklyn Nets

28-) Jordan Poole | Golden State Warriors

29-) Keldon Johnson | San Antonio Spurs

30-) Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks

2.TUR

31-) Nicolas Claxton | Brooklyn Nets

32-) KZ Okpala | Phoenix Suns

33-) Carsen Edwards | Philadelphia 76ers

34-) Bruno Fernando | Philadelhia 76ers

35-) Marcos Louzada Silva | Atlanta Hawks

36-) Cody Martin | Charlotte Hornets

37-) Deividas Sirvydis | Dallas Mavericks

38-) Daniel Gafford | Chicago Bulls

39-) Alen Smailagic | New Orleans Pelicans

40-) Justin James | Sacramento Kings

41-) Eric Paschall | Golden State Warriors

42-) Admiral Schofield | Philadelphia 76ers

43-) Jaylen Nowell | Minnesota Timberwolves

44-) Bol Bol | Miami Heat

45-) Isaiah Roby | Detroit Pistons

46-) Talen Horton-Tucker | Dallas Mavericks

47-) Ignas Brazdeikis | Sacramento Kings

48-) Terance Mann | Los Angeles Clippers

49-) Quinndary Weatherspoon | San Antonio Spurs

50-) Jarrell Brantley | Indiana Pacers

51-) Tremont Walters | Boston Celtics

52-) Jalen McDaniels | Charlotte Hornets

53-) Justin Wright-Foreman | Utah Jazz

54-) Marial Shayok | Philadelphia 76ers

55-) Kyle Guy | New York Knicks

56-) Jaylen Hands | Los Angeles Clippers

57-) Jordan Bone | New Orleans Pelicans

58-) Miye Oni | Golden State Warriors

59-) Dewan Hernandez | Toronto Raptors

60-) Vanja Marinkovic | Sacramento Kings