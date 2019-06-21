NBA 2019 Draft'ı gerçekleştirildi
NBA 2019 Draft'ı sabaha karşı gerçekleştirildi. NBA geleceğinin yıldızlarının yeni takımları belli oldu.
NBA 2019 Draft'ının en çok beklenen ismi Zion Williamson, 1. sıradan New Orleans Pelicans tarafından seçilirken, Ja Morant 2. sırada Memphis Grizzlies, RJ. Barrett 3. sıradan New York Knicks'in yolunu tuttu.
Anthony Davis hamlesi ile transfer sezonuna iddialı bir giriş yapan Los Angeles Lakers, 4. sıradan De'Andre Hunter'ı seçerken, Draft'ın beş numarasının sahibi Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı kadrosuna kattı.
Draft'ta birinci ve ikinci tur seçimleri şu şekilde;
1.TUR
1-) Zion Williamson | New Orleans Pelicans
2-) Ja Morant | Memphis Grizzlies
3-) RJ. Barrett | New York Knicks
4-) De'Andre Hunter | Los Angeles Lakers
5-) Darius Garland | Cleveland Cavaliers
6-) Jarrett Culver | Phoenix Suns
7-) Coby White | Chicago Bulls
8-) Jason Hayes | Atlanta Hawks
9-) Rui Hachimura | Washington Wizards
10-) Cam Reddish | Atlanta Hawks
11-) Camaron Johnson | Minnesota Timberwolves
12-) PJ. Washington | Charlotte Hornets
13-) Tyler Herro | Miami Heat
14-) Romeo Langford | Boston Celtics
15-) Sekou Doumbouya | Detroit Pistons
16-) Chuma Okeke | Orlando Magic
17-) Nickell Alexander-Walker | Brooklyn Nets
18-) Goga Bitadze | Indiana Pacers
19-) Luka Samanic | San Antonio Spurs
20-) Matisse Thybulle | Boston Celtics
21-) Brandon Clarke | Oklahoma City Thunder
22-) Grant Williams | Boston Celtics
23-) Darius Bazley | Utah Jazz
24-) Ty Jerome | Philadelphia 76ers
25-) Nassir Little | Portland Trail Blazers
26-) Dylan Windler | Cleveland Cavaliers
27-) Mfiondu Kabengele | Brooklyn Nets
28-) Jordan Poole | Golden State Warriors
29-) Keldon Johnson | San Antonio Spurs
30-) Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks
2.TUR
31-) Nicolas Claxton | Brooklyn Nets
32-) KZ Okpala | Phoenix Suns
33-) Carsen Edwards | Philadelphia 76ers
34-) Bruno Fernando | Philadelhia 76ers
35-) Marcos Louzada Silva | Atlanta Hawks
36-) Cody Martin | Charlotte Hornets
37-) Deividas Sirvydis | Dallas Mavericks
38-) Daniel Gafford | Chicago Bulls
39-) Alen Smailagic | New Orleans Pelicans
40-) Justin James | Sacramento Kings
41-) Eric Paschall | Golden State Warriors
42-) Admiral Schofield | Philadelphia 76ers
43-) Jaylen Nowell | Minnesota Timberwolves
44-) Bol Bol | Miami Heat
45-) Isaiah Roby | Detroit Pistons
46-) Talen Horton-Tucker | Dallas Mavericks
47-) Ignas Brazdeikis | Sacramento Kings
48-) Terance Mann | Los Angeles Clippers
49-) Quinndary Weatherspoon | San Antonio Spurs
50-) Jarrell Brantley | Indiana Pacers
51-) Tremont Walters | Boston Celtics
52-) Jalen McDaniels | Charlotte Hornets
53-) Justin Wright-Foreman | Utah Jazz
54-) Marial Shayok | Philadelphia 76ers
55-) Kyle Guy | New York Knicks
56-) Jaylen Hands | Los Angeles Clippers
57-) Jordan Bone | New Orleans Pelicans
58-) Miye Oni | Golden State Warriors
59-) Dewan Hernandez | Toronto Raptors
60-) Vanja Marinkovic | Sacramento Kings
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