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Spor

NBA 2025 Draftı'nda geceye damga vuran isim: Khaman Maluach

2025 NBA Draftı'na damga vuran Khaman Maluach, 10. sıradan Phoenix Suns'a katılarak NBA tarihinde en üst sıradan seçilen Afrikalı oyuncu unvanını aldı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 10:24 - Güncelleme:
NBA 2025 Draftı'nda geceye damga vuran isim: Khaman Maluach
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NBA'de 2025 Draftı dün gece gerçekleştirilen ikinci tur seçimleriyle birlikte sona erdi.

Duke Üniversitesindeki ilk senesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Cooper Flagg, draftın ilk sırasından Dallas Mavericks'e katıldı.

İkinci sıra seçimine sahip olan ise San Antonio Spurs ise Dylan Harper'ı kadrosuna kattı.

V. J. Edgecombe 3'üncü sıradan Philadelphia 76ers'a, Kon Knueppel 4'üncü sıradan Charlotte Hornets'a ve Ace Bailey 5'inci sıradan Utah Jazz'a katıldı.

GÜNEY SUDAN'DAN NBA'E

Draftın dikkat çeken isimlerinden biri de 2.18'lik boya sahip Güney Sudanlı basketbolcu Khaman Maluach oldu. Onuncu sıra seçimiyle Phoenix Suns'a katılan 18 yaşındaki Maluach'ın draft gecesi Houston Rockets tarafından seçildiği açıklansa da, draft hakları hafta başında süper yıldız Kevin Durant'in de dahil olduğu bir takasla Suns'a verildi. Sudan'da doğduktan sonra Uganda'ya mülteci olarak giden Maluach, NBA tarihinde en üst sıradan draft edilen Afrikalı basketbolcu oldu.

Öte yandan 2016'da Oklahoma City Thunder'dan ayrıldığından bu yana hiçbir takımda üç sezondan fazla kalmayan Durant, önümüzdeki sezon milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets'ta oynayacak.

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