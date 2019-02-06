10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2179
  • 5,9478
  • 220.244
  • 101.922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

NBA All Star 2019'da yarışmalara katılacak isimler belli oldu

NBA All Star'da smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak isimler resmen açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

LeBron James ve Giannis Antetokoumpo'nun genel toplamda en çok oyu alarak kaptan seçildiği NBA All Star mücadele heyecanla bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldızların karşı karşıya geleceği bu basketbol şöleni öncesi merakla beklenen smaç, yetenek ve üçlük yarışmasında yer alacaka isimler belli oldu.
 
SMAÇ YARIŞMASI
 
Dennis Smith Jr., Miles Bridges, John Collins, Hamidou Diallo. Dennis Smith Jr. dışındaki isimler bu yarışmada ilk kez yer alacaklar.
 
YETENEK YARIŞMASI
 
Mike Conley, Luka Doncic, De'Aaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma, Jayson Tatum, Nikola Vucevic, Trae Young.
 
ÜÇLÜK YARIŞMASI
 
Devin Booker, Seth Curry, Stephen Curry, Joe Harris, Buddy Hield, Danny Green, Damian Lillard, Khris Middleton, Dirk Nowitzk, Kemba Walker.
 
ALL STAR KADROLARI BELLİ OLDU
 
Batı Konferansı’nın ilk 5’i LeBron James’in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George’dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.
 
Doğu Konferansı’nın ilk 5’inde ise Giannis Antetokounmpo’nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.
 

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir ülke daha NATO'ya katılıyor: Resmen imzalandı

Bir ülke daha NATO'ya katılıyor: Resmen imzalandı

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

Yerli 'METE' TSK'ya teslim edildi

FETÖ'cü sanıktan yüzsüz istek: Parayı geri verin

FETÖ'cü sanıktan yüzsüz istek: Parayı geri verin

Albayrak: Gıda terörüne karşı adım atacağız

Albayrak: Gıda terörüne karşı adım atacağız

Esed ile terör örgütü PKK arasında 'petrol' anlaşması

Esed ile terör örgütü PKK arasında 'petrol' anlaşması

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı il belli oldu

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

MEB açıkladı: Artık yılda 6 kez yapılacak

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler

Korkutan uyarı: İnsanların yerini alabilirler
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dünyanın manyetik kutbu değişti

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

2019'un en çok satan lüks otomobil markaları

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA