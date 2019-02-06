NBA All Star 2019'da yarışmalara katılacak isimler belli oldu
NBA All Star'da smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak isimler resmen açıklandı.
LeBron James ve Giannis Antetokoumpo'nun genel toplamda en çok oyu alarak kaptan seçildiği NBA All Star mücadele heyecanla bekleniyor. Dünyaca ünlü yıldızların karşı karşıya geleceği bu basketbol şöleni öncesi merakla beklenen smaç, yetenek ve üçlük yarışmasında yer alacaka isimler belli oldu.
SMAÇ YARIŞMASI
Dennis Smith Jr., Miles Bridges, John Collins, Hamidou Diallo. Dennis Smith Jr. dışındaki isimler bu yarışmada ilk kez yer alacaklar.
YETENEK YARIŞMASI
Mike Conley, Luka Doncic, De'Aaron Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma, Jayson Tatum, Nikola Vucevic, Trae Young.
ÜÇLÜK YARIŞMASI
Devin Booker, Seth Curry, Stephen Curry, Joe Harris, Buddy Hield, Danny Green, Damian Lillard, Khris Middleton, Dirk Nowitzk, Kemba Walker.
ALL STAR KADROLARI BELLİ OLDU
Batı Konferansı’nın ilk 5’i LeBron James’in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George’dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.
Doğu Konferansı’nın ilk 5’inde ise Giannis Antetokounmpo’nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.
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