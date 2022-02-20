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Spor

NBA All-Star 2022'de smaç yarışmasının galibi belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2022 organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, New York Knicks forması giyen Obi Toppin kazandı.

AA20 Şubat 2022 Pazar 11:01 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:01
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ABD'nin Cleveland kentinde düzenlenen 2022 NBA All-Star Hafta Sonu'na, smaç, üç sayı ve Taco Bell Yetenekleri yarışmalarıyla devam edildi.

Smaç yarışmasında, Cole Anthony (Orlando Magic), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors), Obi Toppin (New York Knicks) ve Jalen Green (Houston Rockets) mücadele etti.

İlk turda 44, ikinci turda 46 puan toplayan Obi Toppin, Juan Toscano-Anderson'la kaldığı final turunda ise 69 puan elde ederek smaç yarışmasını kazandı.

2021'deki yarışmada finale kalmasına rağmen Portland Trail Blazerslı Anfernee Simons'a kaybeden 23 yaşındaki oyuncu, NBA'deki ikinci sezonunda kupaya uzanmayı başardı.

ÜÇ SAYI YARIŞMASINDA KARL-ANTHONY TOWNS TARİHE GEÇTİ

NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ın pivotu Karl-Anthony Towns, üç sayılık yarışından zaferle ayrıldı.

İlk turda 28 puana ulaşan Los Angeles Clipperslı Luke Kennard ve 22'şer puan toplayan Towns ile Atlanta Hawkslı Trae Young, final turuna yükseldi.

Finalde Karl-Anthony Towns, 29 puanla rakiplerini geride bırakarak kupaya ulaştı. 2 metre 11 santimlik boyuyla Towns, Alman Dirk Nowitzki'nin ardından bu yarışmayı kazanan en uzun oyuncu ve ilk pivot olarak tarihe geçti.

TACO BELL YETENEKLERİ YARIŞMASINI CLEVELAND CAVALİERSLI OYUNCULAR KAZANDI

Şut, pas ve top sürme yeteneklerinin ölçüldüğü Taco Bell Yetenekleri yarışmasını ise Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'in yer aldığı Cleveland Cavalierslı oyuncular kazandı.

Allen, Garland ve Mobley'in takımı, orta saha çizgisinin gerisinden isabetli atış denemesi yapılan final turunda Cade Cunningham, Josh Giddey ve Scottie Barnes'ın yer aldığı Çaylaklar Takımı'nı geride bırakarak kupanın sahibi oldu.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Brooklyn Nets'ten Kevin Durant'in oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği all-star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.

  • Obi Toppin
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