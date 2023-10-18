NBA All-Star'da format değişikliği gündemde

NBA'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan Adam Silver ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Silver, NBA All-Star maçının formatında değişiklikler olabileceğini söyledi.

Doğu ve Batı Konferansı formatının da geri gelebileceğini belirten Silver, "Bu yıl Indianapolis'teki formatta bazı değişiklikler için çalışıyoruz. Belki de takımlarla ilgili daha geleneksel bir şey yapabiliriz. Kaptanlık ve draft konseptine gittik ama tarihsel olarak baktığınızda bu maç, Doğu ve Batı Konferansı arasındaki bir maçtı." dedi.

2018'DE FORMAT DEĞİŞTİ



NBA'de ilk All-Star maçı 1951'de oynandı ve o maçı Doğu Konferansı 111-94 kazandı.

O tarihten bu yana All-Star maçları Doğu ve Batı Konferansı üzerinden oynanırken 2018'de değişikliğe gidildi.

2018'den bu yana en çok oyu alan iki isim takım kaptanı olurken kaptanlar, draft sisteminde olduğu gibi seçim yaparak kadrolarını oluşturuyor.