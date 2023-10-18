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Spor

NBA All-Star'da format değişikliği gündemde

NBA Başkanı Adam Silver, All-Star maçında format değişikliğinin olabileceğini söyledi. Silver, bu yılki organizasyon için yapılacak değişiklikler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

18 Ekim 2023 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
NBA All-Star'da format değişikliği gündemde
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NBA'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalan Adam Silver ESPN'e açıklamalarda bulundu.

Silver, NBA All-Star maçının formatında değişiklikler olabileceğini söyledi.

Doğu ve Batı Konferansı formatının da geri gelebileceğini belirten Silver, "Bu yıl Indianapolis'teki formatta bazı değişiklikler için çalışıyoruz. Belki de takımlarla ilgili daha geleneksel bir şey yapabiliriz. Kaptanlık ve draft konseptine gittik ama tarihsel olarak baktığınızda bu maç, Doğu ve Batı Konferansı arasındaki bir maçtı." dedi.

2018'DE FORMAT DEĞİŞTİ

NBA'de ilk All-Star maçı 1951'de oynandı ve o maçı Doğu Konferansı 111-94 kazandı.

O tarihten bu yana All-Star maçları Doğu ve Batı Konferansı üzerinden oynanırken 2018'de değişikliğe gidildi.

2018'den bu yana en çok oyu alan iki isim takım kaptanı olurken kaptanlar, draft sisteminde olduğu gibi seçim yaparak kadrolarını oluşturuyor.

  • NBA All-Star
  • format değişikliği
  • Adam Silver

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