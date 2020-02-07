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Spor

NBA All-Star'da kadrolar kesinleşti

NBA All-Star karşılaşması için en çok oy alan Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kaptanlıklarını yapacakları takımların kadrolarını belirledi

07.02.2020  12:44 - Güncelleme: 07.02.2020  12:44

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentindeki United Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 69. NBA All-Star maçının kadroları belli oldu.

Kadrolar şöyle:

LeBron James'in takımı

İlk 5: LeBron James, Anthony Davis (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Luka Doncic (Dallas Mavericks),James Harden (Houston Rockets)

Yedekler: Damian Lillard (Portland Trail Blazers),Ben Simmons (Philadelphia 76ers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Jayson Tatum (Boston Celtics),Chris Paul (Oklahoma City Thunder),Russell Westbrook (Houston Rockets),Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Giannis Antetokounmpo'nun takımı

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Pascal Siakam (Toronto Raptors),Kemba Walker (Boston Celtics),Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks),Bam Adebayo, Jimmy Butler (Miami Heat),Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz),Kyle Lowry (Toronto Raptors),Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

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