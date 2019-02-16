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NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD Karması oldu

NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında ABD Karması, Dünya Karması'nı 161-144 mağlup etti.

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NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında ABD Karması ile Dünya Karması karşı karşıya geldi.
 
Cedi Osman'ın formasını giydiği Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu.
 
Mücadelenin ilk periyotunu 40-30 önde tamamlayan ABD Karması, ikinci çeyrekte de Kyle Kuzma'nın sayılarıyla farkı korudu ve devreye 83-71 üstünlükle girdi.
 
Ben Simmons ve Lauri Markkanen'in etkili oyunuyla üçüncü çeyrekte farkı düşüren Dünya Karması, son periyotta geri dönüş yapamadı ve ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu.
 
CEDİ OSMAN İLK KEZ OYNADI
 
Yükselen Yıldızlar maçıyla ilk kez NBA All-Star hafta sonu etkinliklerinde boy gösteren Cedi Osman, maçı 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı.
 
BOGDANOVIC'TEN 15 SAYILIK KATKI
 
Geçen seneki maçın MVP'si olan Bogdan Bogdanovic, bu mücadelede 15 sayı, 5 ribaund, 6 asist üretti.
 
BEN SIMMONS YETMEDİ
 
Ben Simmons 28 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 3 top çalmayla Dünya Karması'nın en etkili oyuncusu oldu.
 
NBA'de ilk yılında performansıyla dikkat çeken Luka Doncic, karşılaşmayı 13 sayı, 5 ribaund, 9 asistle bitirdi.
 
KYLE KUZMA MVP OLDU
 
ABD Karması'nda Kyle Kuzma 35 sayı, 6 ribaund, 2 asistle maçın MVP'si oldu. Jayson Tatum 30 sayı attı ve 9 ribaund aldı.
 
(Sporx)
 

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