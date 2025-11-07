İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

NBA Avrupa projesi için resmi açıklama! İstanbul'dan bir kulüp...

Avrupa kulüpleriyle NBA ekiplerini karşı karşıya getirecek olan NBA Avrupa projesinde sıcak bir gelişme yaşandı. NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Kasım 2025 Cuma 21:05 - Güncelleme:
NBA Avrupa projesi için resmi açıklama! İstanbul'dan bir kulüp...
NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

