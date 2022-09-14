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  • NBA devinin sahibine büyük ceza! Tam 10 milyon dolar...
Spor

NBA devinin sahibine büyük ceza! Tam 10 milyon dolar...

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver kadın düşmanlığı, ırkçılık gibi suçlamalar neticesinde soruşturma geçirmişti. Yapılan soruşturmanın ardından 1 yıl uzaklaştırma ve 10 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı açıklandı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
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NBA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarver'ın "Ortak iş yeri standartlarını açıkça ihlal eden davranışlarda bulunduğu" tespit edildi.

Soruşturmada, "Irksal olarak duyarsız dil, kadın çalışanlara eşit olmayan muamele, cinsiyetle ilgili ifadeler ve davranışlar" kanıtı buldu.

Açıklamada, Sarver'in çalışanlara yönelik muamelesi için "Bazen zorbalık teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplam 320 kişiyle görüşülen ve 80 bin belge ile video incelenen soruşturma, Kasım 2021'de bir ESPN makalesi sonrası başlatıldı.

18 yıldır Suns'ın sahibi olan Sarver, cezası süresince NBA müsabakalarını izleyemeyecek ve takımıyla alakalı herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak.

  • phoenix suns
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  • robert sarver

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