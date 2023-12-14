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Spor

NBA, Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası verdi

NBA ekibi Phoenix Suns forması giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, süresiz uzaklaştırma cezası aldı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
NBA, Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası verdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Suns ile Warriors arasında oynanan maçta Nurkic'e yönelik hareketi sonrası oyundan ihraç edilen Green'in, lige geri dönmesi için belirli koşulları karşılaması gerekecek.

Green'in hareketinin basketbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Nurkic, "Ben orada sadece basketbol oynamaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Draymond Green, geçen ay oynadıkları Minnesota Timberwolves maçında da rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıktığı için 5 maç men cezası almıştı.

ABD'li oyuncu, 18 kezle aktif NBA oyuncuları arasında oyundan en çok ihraç edilen isimler arasında bulunuyor.

  • Jusuf Nurkic
  • Draymond Green
  • Phoenix Suns

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