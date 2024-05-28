NBA efsanelerinden Bill Walton hayatını kaybetti

NBA'in Hall of Fame üyesi ve değerli oyuncusu Bill Walton'ın, kanserle uzun süren bir mücadelenin ardından 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Walton, 1970'lerde UCLA'da forma giymiş ve Bruins ekibini iki kez namağlup sezonlarda ulusal şampiyonluklara taşımıştı.

1976-77 sezonunda Portland Trail Blazers'ı ilk ve tek şampiyonluğuna taşıyan Walton, ayrıca Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

Walton bu sezon sonrasında normal sezon MVP'si ödülü de kazanmış, fakat sakatlıklarla boğuşması sebebiyle bir daha asla dominant formunu yakalayamamıştı.

Portland'da geçirdiği dört sezonun ardından Walton, NBA kariyerinin geri kalan altı sezonunu Los Angeles Clippers ve Boston Celtics'te geçirmişti. Celtics'in 1986 şampiyonluk kadrosunda önemli bir rol oynayan Walton, Yılın Altıncı Adamı ödülünün de sahibi olmuştu.

Walton, oyunculuk günlerinin ardından çeşitli kanallarda başarılı bir yayıncılık kariyeri geçirmiş, 2001'de "En İyi Canlı Spor Televizyonu Yayını" dalında Emmy Ödülü almıştı.