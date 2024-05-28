İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1885
  • EURO
    35,0413
  • ALTIN
    2425.12
  • BIST100
    10628.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA efsanelerinden Bill Walton hayatını kaybetti
Spor

NBA efsanelerinden Bill Walton hayatını kaybetti

1970'lerde UCLA'da forma giymiş, NBA'in Hall of Fame üyesi ve değerli oyuncusu Bill Walton, 71 yaşında hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2024 Salı 11:08 - Güncelleme:
NBA efsanelerinden Bill Walton hayatını kaybetti
ABONE OL

NBA'in Hall of Fame üyesi ve değerli oyuncusu Bill Walton'ın, kanserle uzun süren bir mücadelenin ardından 71 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Walton, 1970'lerde UCLA'da forma giymiş ve Bruins ekibini iki kez namağlup sezonlarda ulusal şampiyonluklara taşımıştı.

1976-77 sezonunda Portland Trail Blazers'ı ilk ve tek şampiyonluğuna taşıyan Walton, ayrıca Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

Walton bu sezon sonrasında normal sezon MVP'si ödülü de kazanmış, fakat sakatlıklarla boğuşması sebebiyle bir daha asla dominant formunu yakalayamamıştı.

Portland'da geçirdiği dört sezonun ardından Walton, NBA kariyerinin geri kalan altı sezonunu Los Angeles Clippers ve Boston Celtics'te geçirmişti. Celtics'in 1986 şampiyonluk kadrosunda önemli bir rol oynayan Walton, Yılın Altıncı Adamı ödülünün de sahibi olmuştu.

Walton, oyunculuk günlerinin ardından çeşitli kanallarda başarılı bir yayıncılık kariyeri geçirmiş, 2001'de "En İyi Canlı Spor Televizyonu Yayını" dalında Emmy Ödülü almıştı.

  • Bill Walton
  • basketbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.