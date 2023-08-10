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Spor

NBA faturayı kesti! Anthony Edwards'a 50 bin dolarlık para cezası!

NBA, geçtiğimiz Nisan ayı sonundaki bir playoff maçında iki kişiye 'sandalye fırlattığı' için, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ına 50 bin dolar para cezası verdi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
NBA faturayı kesti! Anthony Edwards'a 50 bin dolarlık para cezası!
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NBA, geçtiğimiz Nisan ayı sonundaki bir playoff maçında iki kişiye "pervasız bir şekilde sandalye fırlattığı" için, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Olay, Minnesota ekibinin playoffların ilk turunun 5. maçında nihai şampiyon Denver Nuggets'a karşı aldığı 112-109'luk mağlubiyetin sonunda meydana gelmişti. Edwards, skoru eşitleyebilecek son saniye üçlüğünü kaçırdıktan sonra tünele doğru koşarken, kenarda duran bir sandalyeyi tutarak sinirle rastgele fırlatmıştı.

Edwards, eylemden sonra Denver Polis Departmanı tarafından saldırı suçuyla yargılanmış ve toplu iş sözleşmesi uyarınca NBA, ceza soruşturması sonuçlanana kadar konuyu gözden geçirmek için beklemişti.

NBA'in açıklaması, suçlamaların geçen ay reddedildiğini doğrulamıştı.

  • Minnesota Timberwolves
  • Anthony Edwards

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