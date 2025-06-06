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Spor

NBA final serisinde Indiana Pacers, 1-0 öne geçti

Indiana Pacers, NBA final mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 111-110 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA6 Haziran 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
NBA final serisinde Indiana Pacers, 1-0 öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.

Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

  • oklahoma city thunder
  • indiana pacers

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