NBA final serisinde Indiana Pacers, 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.
Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.
Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.