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  • NBA Houston Rockets'a ceza yağdırdı! Alperen Şengün...
Spor

NBA Houston Rockets'a ceza yağdırdı! Alperen Şengün...

NBA'de geçtiğimiz günlerde oynanan Houston Rockets-Sacramento Kings maçında hakemlere tepki gösteren Alperen Şengün, NBA yönetimi tarafından para cezasına çarptırıldı.

6 Aralık 2024 Cuma 08:44 - Güncelleme:
NBA Houston Rockets'a ceza yağdırdı! Alperen Şengün...
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NBA'de normal sezonda Houston Rockets, Sacramento'ya 120-111 mağlup oldu.

Maçın bitimine 1:52 kala hakem John Goble'a karşı gelmesi ve küfürlü konuşması nedeniyle iki teknik faul alan ve oyundan atılan koç Ime Udoka 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'E PARA CEZASI

NBA, Alperen Şengün'e ise hakeme karşı uygunsuz bir dil kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezası verildi.

Tari Eason ise maçın bitiminden sonra tribünde oturan bir seyirciye havlu fırlattığı ve "uygunsuz sözler" söylediği için 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

15-7'lik derecesiyle Rockets Batı Konferansı'nda lider Oklahoma City'nin 1,5 maç gerisinde ikinci, NBA genelinde ise dördüncü sırada yer alıyor.

Alperen Şengün bu sezon Rockets formasıyla maç başına 19,0 sayı, 10,7 ribaunt ve 5,3 asist ortalamaları yakaladı.

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