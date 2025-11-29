İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

NBA Kupası'nda Adem Bona'lı 76ers galip: Milli oyuncudan 13 sayı

Philadelphia 76ers, Emirates NBA Kupası maçında Brooklyn Nets'e konuk oldu. Barclays Center'da oynanan mücadelede baştan sona üstünlüğü koruyan 76ers, sahadan 115-103'lük skorla galip ayrıldı. 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona karşılaşmayı 13 sayı ve 6 ribauntla tamamladı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 10:19
NBA Kupası'nda Adem Bona'lı 76ers galip: Milli oyuncudan 13 sayı
Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), Adem Bona'nın 13 sayıyla oynadığı maçta, Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-103 yendi.

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Philadelphia 76ers'te Dominick Barlow, 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Tyrese Maxey 22 ve Jared McCain ise 20 sayı kaydetti.

Nets'de Egor Demin 23 sayı ve 9 ribaunt, Noah Clowney ve Tyrese Martin 16'şar sayıyla oynadı.

DONOVAN MİTCHELL'İN 42 SAYISI CAVALİERS'A YETMEDİ

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Atlanta Hawks evinde Cleveland Cavaliers'ı 130-123 mağlup etti.

Hawks'da Jalen Johnson 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Nickeil Alexander-Walker 30, Onyeka Okongwu ise 18 sayı ve 7 ribaunt kaydetti.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribauntla Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

