15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8342
  • 6,5634
  • 240.002
  • 96.216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Boston Celtics

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 110-106 yenen Boston Celtics, seriyi 4-0 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Boston Celtics, 3-0 önde olduğu Doğu Konferansı'ndaki ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında Indiana Pacers'ı 110-106 mağlup etti ve 2019 play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu.
 
Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Gordon Hayward 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Morris 18'er sayı, 8'er ribauntla oynadı.
 
Pacers'ta Bojan Bogdanovic 22 sayı, 8 ribaunt, Tyreke Evans 21 sayı ve Darren Collison 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
 
Celtics, konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.
 
Sonuçlar
 
Indiana Pacers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)
 
Orlando Magic-Toronto Raptors: 85-107 (1-3)
 
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-113 (1-3)
 
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-111 (1-3)

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: FETÖ ihanete böyle hazırlandı

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Osmanlı usulü yapıyor, sıraya girdiler!

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Annesi için ekti, fiyatı ve ilgiyi görünce üretime yöneldi

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

Türk ordusu kardeş ülkeyle gövde gösterisi yapacak

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

'Cihaz söküldü' uyarısı ekipleri alarma geçirdi! Değeri 3 milyon

Ahmet Kural'a hapis cezası

Ahmet Kural'a hapis cezası

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları

İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları
 

POPÜLER HABERLER

Yan yatan gemideki koliler denize saçıldı! İşte o onlar...

Yan yatan gemideki koliler denize saçıldı! İşte o onlar...

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

İlk kez ele geçirildi! FETÖ'nün dijital evlilik programı...

Emeklilikte çifte maaş!

Emeklilikte çifte maaş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA