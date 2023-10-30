NBA tarihine geçti! Klay Thompson en çok üçlük bulan oyuncu oldu

Golden State Warriors guardı Klay Thompson, Jamal Crawford'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan 10. oyuncusu olmayı başardı.

Rekoru geçtiğimiz gece Houston Rockets'a karşı kıran Klay, kariyerindeki 2.222'inci üçlük isabetini elde etti.

Thompson, karşılaşmada 29 dakika süre alarak 19 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla geceyi tamamlarken, Warriors ekibi ise maçı 106-95 kazandı.

Klay'in listede kovaladığı bir sonraki oyuncu ise, 2.263 üçlük isabetine sahip olan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James.