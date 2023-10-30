İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2581
  • EURO
    29,8281
  • ALTIN
    1811.11
  • BIST100
    7761.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA tarihine geçti! Klay Thompson en çok üçlük bulan oyuncu oldu
Spor

NBA tarihine geçti! Klay Thompson en çok üçlük bulan oyuncu oldu

Golden State Warriors guardı Klay Thompson, NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan 10. oyuncusu oldu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
NBA tarihine geçti! Klay Thompson en çok üçlük bulan oyuncu oldu
ABONE OL

Golden State Warriors guardı Klay Thompson, Jamal Crawford'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan 10. oyuncusu olmayı başardı.

Rekoru geçtiğimiz gece Houston Rockets'a karşı kıran Klay, kariyerindeki 2.222'inci üçlük isabetini elde etti.

Thompson, karşılaşmada 29 dakika süre alarak 19 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla geceyi tamamlarken, Warriors ekibi ise maçı 106-95 kazandı.

Klay'in listede kovaladığı bir sonraki oyuncu ise, 2.263 üçlük isabetine sahip olan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James.

  • üçlük
  • lay Thompson
  • Golden State Warriors

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.