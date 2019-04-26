NBA ve Boston Celtics'in efsanesi John Havlicek hayatını kaybetti
Boston Celtics tarihinin en önemli basketbolcularından John Havlicek, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics'in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti. Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Havlicek'in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Havlicek'in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.
John Havlicek, NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösteriliyordu.
Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics'te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti.
ABD'li eski basketbolcu, 1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics'te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutuyordu.
Havlicek'in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.
(AA)
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