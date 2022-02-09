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  • NBA'de dev takas! CJ McCollum'un da dahil olduğu 7 oyuncu...
Spor

NBA'de dev takas! CJ McCollum'un da dahil olduğu 7 oyuncu...

NBA'de Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans arasında, CJ McCollum'un da dahil olduğu 7 oyunculuk bir takas transferi gerçekleştirildi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:40
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skoreri CJ McCollum, New Orleans Pelicans'a takas edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, play-off mücadelesi veren Trail Blazers ile Pelicans arasında 7 oyuncunun dahil olduğu bir takas gerçekleştirildi.

Pelicans, Trail Blazers'tan CJ McCollum, Larry Nance Jr ve Tony Snell'i renklerine bağladı. Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Alexander-Walker ve Didi Louzada'yı takıma dahil eden Trail Blazers, ayrıca 2022 birinci tur ile gelecek yıllara ait iki adet ikinci tur draft hakkı aldı.

Takasın göze çarpan ismi CJ McCollum, bu sezon NBA'de maç başına 20,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.

Bu arada Sacramento Kings ile Indiana Pacers arasında ise 6 oyunculu takas anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Kings, Domantas Sabonis, Justin Holiday ve Jeremy Lamb'ı alırken gelecek yıllardan bir adet ikinci tur draft hakkı elde etti. Pacers ise Tyrese Haliburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson'ı kadrosuna kattı.

  • New Orleans Pelicans
  • CJ McCollum
  • Portland Trail Blazers
  • Larry Nance Jr
  • Tony Snell
  • Josh Hart
  • Tomas Satoransky
  • Nickeil Alexander Walker
  • Didi Louzada

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