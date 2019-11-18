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NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.

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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 6 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi Osman'ın görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14'er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Cavaliers'ta Sexton'ın 17, Clarkson'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cedi Osman ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 95-114

Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131

Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 122-101

(AA)

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