NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.