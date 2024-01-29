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Spor

NBA'de gece raporu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Memphis Grizzlies'i 116-110'luk skorla mağlup etti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
NBA'de gece raporu!
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies'i mağlup ederek art arda 3, sezonun 27. galibiyetini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaunt ve Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 25, Vince Williams Jr 20 ve GG Jackson 18 sayı kaydetti.

MAGİC, BOOKER'IN 44 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Orlando Magic, sahasında Phoenix Suns'ı 113-98 mağlup ederek 24. galibiyetine ulaştı.

Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 7 asist, Moritz Wagner 16 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Suns'ta Devin Booker'ın 44 sayı, 4 ribaunt ve Kevin Durant'in 15 sayı, 5 asistlik performansları sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 120-104

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 116-110

Orlando Magic-Phoenix Suns: 113-98

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 126-125

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 96-104

  • Indiana Pacers
  • Memphis Grizzlies

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