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Spor

NBA'de Golden State Warriors ve Phoenix Suns seriye bağladı

NBA Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, üst üste 6. galibiyetlerine imza attı.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:09 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:09
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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 13 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 6. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Minnesota Timberwolves'u 123-110'luk skorla geçti. Andrew Wiggins 35, Stephen Curry 25 sayıyla sezonun 10. galibiyetinde başrol oynadı.

Portland Trail Blazers'ı 119-109 yenerek 7. maçını kazanan ev sahibi Suns'ta ise Frank Kaminsky 31, Chris Paul 21 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 94-97

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 90-123

Boston Celtics-Toronto Raptors: 104-88

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 100-112

Houston Rockets-Detroit Pistons: 104-112

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 117-107

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 108-118

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-108

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 136-117

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 101-98

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 119-109

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-110

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 120-117 (Uzatmada)

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