NBA'de Golden State Warriors ve Phoenix Suns seriye bağladı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 13 maçla devam edildi.
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 6. galibiyetlerine imza attı.
Konferans lideri Warriors, evinde Minnesota Timberwolves'u 123-110'luk skorla geçti. Andrew Wiggins 35, Stephen Curry 25 sayıyla sezonun 10. galibiyetinde başrol oynadı.
Portland Trail Blazers'ı 119-109 yenerek 7. maçını kazanan ev sahibi Suns'ta ise Frank Kaminsky 31, Chris Paul 21 sayıyla mücadele etti.
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 94-97
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 90-123
Boston Celtics-Toronto Raptors: 104-88
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 100-112
Houston Rockets-Detroit Pistons: 104-112
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 117-107
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 108-118
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-108
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 136-117
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 101-98
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 119-109
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-110
Los Angeles Lakers-Miami Heat: 120-117 (Uzatmada)