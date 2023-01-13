NBA'de günün sonuçları!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ın 50 sayı attığı deplasman maçını 119-113 kazandı.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, Batı Konferansı'nda play-off kovalayan Trail Blazers'ı mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jarrett Allen 24 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Darius Garland 20 sayı, 10 asistle galibiyetin mimarları oldular. Cedi Osman ise 2 sayı attı.

Ev sahibi Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, kariyerinde 13. kez 50 sayı barajını geçti. Jerami Grant de 22 sayı kaydetti.

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise takımının sahasında Oklahoma City Thunder'a 133-114 kaybettiği maçı 2 sayıyla tamamladı.

Mavericks, Lakers'ı 2 uzatmada mağlup etti

Los Angeles Lakers ile Dallas Mavericks arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Misafir ekip Mavericks, normal sürenin 101-101, ilk uzatmanın 108-108 bittiği maçtan 119-115 galip ayrıldı.

Normal süre ve ilk uzatmanın son dakikası içinde attığı 3 sayılık basketlerle Mavericks'in skoru eşitlemesini sağlayan Luka Doncic, 35 sayı, 14 ribaunt, 13 asistle kariyerinin 56'ncı "triple double"ına imza attı.

Mavericks'te Christian Wood 24 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 5 blok ve Tim Hardaway 22 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers cephesindeyse LeBron James'in 24 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Nets'i yendi

Doğu Konferansı ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, konferans 2'ncisi Brooklyn Nets'e konuk olduğu mücadeleyi 109-98 kazandı.

All-star oyuncusu Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkmasına karşın peş peşe 5. galibiyetine uzanan Celtics'te 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum öne çıktı.

Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, T.J. Warren da 20 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 114-133

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 108-102

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 124-114

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 98-109

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 113-119

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 115-119 (uzatmada)