NBA'de heyecan 9 karşılaşmayla devam etti

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.

TRAIL BLAZERS 103-95 CAVALIERS

Portland Trail Blazers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 103-95 mağlup etti.

Trail Blazers'ta Shaedon Sharpe 29 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı. Jerami Grant 13 sayı, 3 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

Donovan Mitchell 23 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmayla Cavaliers'ın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

HEAT 142-132 PACERS

Miami Heat, Kaseya Center'da Indiana Pacers'ı 142-132 mağlup etti.

Jimmy Butler 36 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle Heat'i galibiyete sürükledi. Jaime Jaquez benchten gelerek 24 sayı ve 5 ribaundla oynadı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 44 sayı, 10 asist ve 3 top çalma ile mücadele ederken, Obi Toppin 25 sayı kaydetti.

HORNETS 129-128 NETS

Charlotte Hornets, Barclays Center'da Brooklyn Nets'i 129-128 devirdi.

Son çeyrekte maçı koparan birçok baskete imza atan Terry Rozier, Hornets'ı 37 sayı ve 13 asistlik double-double'ı ile galibiyete taşıdı. Miles Bridges 23 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynarken, Gordon Hayward 22 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.

Nets'te Cam Thomas 26 sayı kaydetti. Mikal Bridges 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla, Nic Claxton ise 20 sayı, 14 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

KNICKS 118-112 PISTONS

New York Knicks, Madison Square Garden'da Detroit Pistons'ı 118-112 yıktı.

Jalen Brunson 42 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 1 top çalmayla Knicks'te en skorer isim oldu. Julius Randle 29 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynadı.

Cade Cunningham 31 sayı, 8 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla Pistons'a liderlik etti. Killian Hayes 23 sayı, 4 asist, 3 ribaundla oynadı.

BULLS 120-113 BUCKS

Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı uzatmada 120-113 yendi.

Nikola Vucevic 29 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile Bulls'un en skoreriydi. Coby White 23 sayı, 7 asist, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 14 ribaund, 5 asist, 5 blok ve 2 asistle maçı tamamlarken, Brook Lopez 20 sayı ve 4 ribaundla, Damian Lillard ise 18 sayı, 13 asistle, 5 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

TIMBERWOLVES 101-90 JAZZ

Minnesota Timberwolves, konuk Utah Jazz'i Target Center'da 101-90 mağlup etti.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 32 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla takımın en skoreriydi. Nickeil Alexander-Walker 20 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 5 top çalma ve 2 blokla oynarken, Rudy Gobert 15 sayı, 13 ribaund ve 3 blokla maçı tamamladı.

Simone Fontecchio, 16 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Jazz'e liderlik etti. Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı. Temsilcimiz Ömer Yurtseven 14 dakika forma giyerek, 2 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

HAWKS 137-135 SPURS

Atlanta Hawks, Frost Bank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 137-135 devirdi.

Trae Young, Hawks'a 45 sayı, 4 ribaund, 14 asist ve 2 top çalmayla liderlik etti. Dejounte Murray 24 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 5 top çalmayla katkı verirken, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ekledi.

Sezonda üst üste 13'üncü mağlubiyetini alan Spurs cephesinde Jeremy Sochan, 33 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla takımın en skoreriydi. Keldon Johnson 22 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Victor Wembanyama karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 4 blokla tamamladı.

THUNDER 133-110 LAKERS

Oklahoma City Thunder, Chesapeake Arena'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 133-110 mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle OKC'yi galibiyete taşıdı. Chet Holmgren 18 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Josh Giddey 14 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

Lakers'ta Anthony Davis 31 sayı, 14 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla takımın en skorer oyuncusuydu. LeBron James 21 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynarken, D'Angelo Russell 16 sayı, 3 ribaund ve 10 asistle, Austin Reaves ise 14 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle katkı sağladı.

WARRIORS 120-114 CLIPPERS

Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği LA Clippers'ı 120-114 yıktı.

Warriors'ta Stephen Curry 26 sayı, 7 ribaund ve 8 asistle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Klay Thompson 22 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynarken, Draymond Green 13 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle, Jonathan Kuminga ise benchten 17 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 23 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalma ile takımdaki en skorer oyuncuydu. James Harden maçı 18 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle, Ivica Zubac 18 sayı ve 13 ribaundla, Paul George 15 sayı ve 10 asistle, Russell Westbrook ise 14 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle tamamladı.