NBA'de Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaştı
NBA'de 'serbest oyuncu dönemi' başladı. İlk güne damga vuran takım Brooklyn Nets oldu. Ligin en büyük yıldızlarından Kevin Durant ve Kyrie Irving ile anlaşan Nets, en büyük şampiyonluk adaylarından biri haline geldi.
NBA'de kontratı biten yıldızların, yeni takımlarına transfer olacağı serbest oyuncu dönemi, başladı.
Gelen transfer haberleri ise gündeme damgasını vurdu.
Ligin önemli isimlerinden Kyrie Irving ve Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaştı.
Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 yıl sahalardan uzak kalması beklenen ve 2 final MVP'si sahibi olan Durant, 4 yılda 164 Milyon dolar kazanacak.
Irving 4 yılda 141 milyon dolar alacak
Boston Celtics formasıyla sezonda 23.8 sayı ve 6. 9 asist ortalamasıyla oynayan Irivng ise Nets'ten 4 yılda toplam 141 milyon dolar alacak.
Brooklyn ekibi ayrıca, tecrübeli pivot Deandre Jordan ve Garret Temple isimlerini de kadrosuna katınca, şampiyonluk adaylarından biri haline geldi.
Boston Celtics Kemba Walker’ı aldı
Kyrie Irving'ı yollayan Boston Celtics, Charlotte'tan Kemba Walker ile 4 yıllığı 141 milyon dolara anlaştı.
Tobias Harris, Philadelphia'da, Klay Thomson da Golden State Warriors ile yeni sözleşme imzaladı.
Bogdanovic’ten yeni imza
Eski Fenerbahçeli Bojan Bogdonavic, Utah Jazz ile 4 yılda 73 milyon dolar kazanacağı iddialı bir anlaşma yaptı.
Milwaukee Bucks, Middleton'a 5 yıl için 178 milyon dolarlık kontrat verdi ve yıldız ismi takımında tuttu.
Sacramento Kings'in, oyuncusu Harrison Barnes ile 85 milyon dolara yenilediği 4 yıllık anlaşma ise otoriteler tarafından eleştiri topladı.
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