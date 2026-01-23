İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3684
  • EURO
    50,9389
  • ALTIN
    6909.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de nefes kesen maç: 76ers, Rockets'ı uzatmada devirdi
Spor

NBA'de nefes kesen maç: 76ers, Rockets'ı uzatmada devirdi

Joel Embiid ve Tyrese Maxey'in yıldızlaştığı karşılaşmada Philadelphia 76ers, uzatmada Houston Rockets'ı 128-122 yenmeyi başardı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 09:59 - Güncelleme:
NBA'de nefes kesen maç: 76ers, Rockets'ı uzatmada devirdi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Süper Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Houston Rockets'ı 128-122 yendi.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta 32 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid ve 36 sayı, 10 asistle oynayan Tyrese Maxey, 76ers'a galibiyeti getirdi.

Kelly Oubre Jr.'ın 26 sayı kaydettiği ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 1 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Kevin Durant'ın 36 sayı, 7 ribauntla oynadığı Rockets'ta ise Amen Thompson 17, milli basketbolcu Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Tari Eason, 13'er sayılık katkı sağladı.

JUSUF NURKİC'İN "TRİPLE DOUBLE"I JAZZ'A YETMEDİ

San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 126-109 mağlup etti.

Spurs, De'Aaron Fox'un 31 sayı, Victor Wembanyama'nın 26 sayı, 14 ribaunt, Keldon Johnson'ın 21 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.

Jazz'da Jusuf Nurkic, 17 sayı, 14 asist, 11 ribauntla üstü üste ikinci maçında da "triple double" yaparken, Ocak 1975'te Pete Maravich'ten bu yana bunu başaran ilk pivot oldu.

Ev sahibi ekipte Ace Bailey 25, Keyonte George ise 23 sayıyla oynadı.

  • Joel Embiid
  • Tyrese Maxey
  • Philadelphia 76ers

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.