İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7308
  • EURO
    36,7005
  • ALTIN
    2961.45
  • BIST100
    9903.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de normal sezon heyecanı 6 maçla sürdü
Spor

NBA'de normal sezon heyecanı 6 maçla sürdü

NBA'de normal sezon heyecanı geride bıraktığımız gecede oynanan 6 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Orlando Magic, Philadelphia 76ers'i 106-102 mağlup ederek son 15 maçtaki 13. galibiyetini elde etti.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
NBA'de normal sezon heyecanı 6 maçla sürdü
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Philadelphia 76ers'ı 106-102 yenerek son 15 maçta 13. galibiyetini aldı.

NBA'E 6 KARŞILAŞMAYLA DEVAM EDİLDİ.

Doğu Konferansı mücadelesinde Orlando Magic, Philadelphia 76ers'a konuk oldu. Wells Fargo Center'da oynanan müsabakayı Magic, 106-102 kazandı.

Orlando temsilcisinde Alman basketbolcu Franz Wagner, kaydettiği 35 sayıyla galibiyette başrol üstlendi. 76ers'ta ise milli oyuncu Adem Bona, 14 dakika süre alırken sayı üretemedi.

Bu sonuçla Orlando Magic, 13'ü son 15 maçta olmak üzere 16. kez kazandı. Philadelphia 76ers ise 15. yenilgisini yaşadı.

ATLANTA HAWKS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Doğu Konferansı'nda Atlanta Hawks, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 119-104 yenerek 5'i art arda olmak üzere 12. galibiyetini aldı.

Fiserv Forum'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Hawks'ta galibiyete Jalen Johnson 23 sayı, De'Andre Hunter ise 20 sayıyla katkı sağladı.

Bucks'ta ise yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayısı bu sezonki 10. mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

MİAMİ HEAT'TEN LAKERS'A 41 SAYI FARK

Doğu Konferansı ekibi Miami Heat, sahasında Batı Konferansı temsilcisi Los Angeles Lakers'a 134-93 üstünlük kurarak farklı bir galibiyet aldı.

Kaseya Center'da yapılan maçta Tyler Herro, etkileyici bir performansa imza attı. Miami Heat'in ABD'li oyuncusu, 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3. periyotta da dış atışlardan 7 isabet buldu.

Lakers'ta ise LeBron James 29 sayı kaydetti. Bu sonuçla Miami Heat 10. galibiyetini elde ederken, Los Angeles Lakers ise 10. yenilgisini yaşadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-102

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 93-134

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 90-99

Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-130

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 119-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 108-80

  • Orlando Magic
  • Philadelphia 76ers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.