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Spor

NBA'de normal sezon heyecanı 9 maçla devam etti

NBA'de normal sezon heyecanı geride bıraktığımız gecede oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Brooklyn Nets'ê 118-112 mağlup olan Detroit Pistons, üst üste 27. mağlubiyetini aldı ve bu alanda bir ilke imza attı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
NBA'de normal sezon heyecanı 9 maçla devam etti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, konuk ettiği Brooklyn Nets'e 118-112 yenilerek normal sezonda üst üste 27 mağlubiyet alan ilk takım oldu.

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Nets, Pistons'ı 6 sayı farkla geçerek galibiyet ve mağlubiyet sayısını 15'e eşitledi.

Nets'te Cameron Johnson 24, Mikal Bridges 21, Cam Thomas 17 sayıyla takımın skor yükünü çekti. Nic Claxton ile Day'Ron Sharpe ise 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yaptı.

Mağlubiyet rekorunun yeni sahibi Pistons'ta Cade Cunningham 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Bojan Bogdanovic 23 sayı, Alec Burks 15 sayı ve 5 ribaunt, Jalen Duren 12 sayı ve 15 ribauntla mücadele etti.

NBA'de önceki sezon içi kaybetme rekoru, 26 karşılaşmayla 2010-11 sezonunda Cleveland Cavaliers'a ve 2013-14'te Philadelphia 76ers'a aitti.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN ÜSTÜN PERFORMANSI GALİBİYETE YETMEDİ

Çekişmeli geçen maçta, Indiana Pacers, deplasmanda Hoston Rockets'ı 123-117 mağlup etti.

Bu sezon 15. kez kazanan Pacers'ta Tyrese Haliburton 33 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Myles Turner 18 sayı ve 5 ribaunt, Jalen Smith 12 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Rockets'ın en skorer oyuncusu, mücadeleyi 30 sayı, 7'si hücum olmak üzere 16 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla tamamlayan Alperen Şengün oldu.

21 yaşındaki milli oyuncu, bir maçta 30 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma istatistiklerine, NBA'in efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra ulaşan en genç 3. oyuncu oldu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 112-118

Washington Wizards-Orlando Magic: 119-127

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 118-130

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-113

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 129-106

Houston Rockets-Indiana Pacers: 117-123

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 115-116 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 130-113

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 113-104

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