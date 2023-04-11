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Spor

NBA'de play-in maçları başlıyor

NBA'de normal sezonun bitmesi ile birlikte play-off ve play-in maçları başlıyor.

AA11 Nisan 2023 Salı 11:25 - Güncelleme:
NBA'de play-in maçları başlıyor
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Play-in turnuvasında Batı Konferansı'nı 7. bitiren Los Angeles Lakers, 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Bu maçın kazanan takımı doğrudan 7. sıranın sahibi olacak ve play-off'ta Memphis Grizzlies ile eşleşecek. Kaybeden taraf ise 9. sıradaki New Orleans Pelicans ile 10. sıradaki Oklahoma City Thunder mücadelesinin kazananı ile 8. sıra için karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi de Batı Konferansı'nın lideri Denver Nuggets'la play-off'ta rakip olacak.

Doğu Konferansı'nda ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği 7. sıradaki Miami Heat, 8. sıradaki Atlanta Hawks ile karşılaşacak ve kazanan 7. sıraya yerleşip play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek. Bu eşleşmenin kaybeden tarafı ise Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananıyla 8. sıra için mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi de play-off etabında Doğu Konferansı'nın lideri Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.

  • basketbol
  • play-in

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