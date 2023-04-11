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Spor

NBA'de play-off heyecanı başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece play-in, hafta sonu ise play-off maçları başlayacak.

AA11 Nisan 2023 Salı 11:23 - Güncelleme:
NBA'de play-off heyecanı başlıyor
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Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında bu hafta içi düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

NBA play-in turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. NBA play-off ilk turu ise 15 Nisan'da başlayacak.

PLAY-OFF

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ve ikincisi Boston Celtics ile Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ve ikincisi Memphis Grizzlies'ın rakipleri play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 3. bitiren milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, 6. bitiren Brooklyn Nets ile eşleşirken, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği 4. sıradaki Cleveland Cavaliers ile 5. sıradaki New York Knicks kozlarını paylaşacak.

Batı Konferansı'nda ise sezonu 3. tamamlayan Sacramento Kings, 6. sırada bulunan Golden State Warriors ile eşleşirken, sezonu 4. sırada tamamlayan Phoenix Suns ise 5. sıradaki Los Angeles Clippers ile karşılaşacak.

PLAY-OFF PROGRAMI

NBA'de play-off ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:

15 Nisan Cumartesi:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers

Doğu Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Boston Celtics

New York Knicks - Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors - Sacramento Kings

16 Nisan Pazar:

Doğu Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Milwaukee Bucks

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Denver Nuggets

Batı Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns

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