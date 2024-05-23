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Spor

NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı

NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'i duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

NBA'de sezonun en değerli oyuncuları Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, oy birliğiyle ilk sırada sezonun 5'ine seçildi. Jokic 4'üncü kez, Gilgeous-Alexander ise 2'nci kez sezonun 5'inde yer aldı.

Sezonun en iyi 5'indeki diğer isimler Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum oldu.

Doncic üst üste 5'inci, Antetokounmpo art arda 6'ncı ve Tatum ise peş peşe 3'üncü kez sezonun 5'ine seçildi.

  • en iyi 5
  • Nikola Jokic

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