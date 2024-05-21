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Spor

NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu

NBA'de spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2023-24 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 00:50 - Güncelleme:
NBA'de sezonun en iyi çaylak takımları belli oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2023-24 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.

En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Keyonte George (Utah Jazz), GG Jackson (Memphis Grizzlies), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets) ve Cason Wallace'a (Oklahoma City Thunder) yer verildi.

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