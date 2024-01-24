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Spor

NBA'de yasaklı madde kullanan oyuncuya 25 maç ceza!

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, testlerinde yasaklı iki maddenin bulunduğu oyuncusu Tristan Thompson'a 25 maç men cezası verdi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:19 - Güncelleme:
NBA'de yasaklı madde kullanan oyuncuya 25 maç ceza!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers oyuncusu Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun testlerinde yasaklı iki maddenin pozitif çıktığı ve 25 maçtan men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan Cavaliers takımının kadrosunda yer alan Thompson, Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers formalarını giydikten sonra bu sezon eski takımına döndü.

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