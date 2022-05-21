İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • NBA'de ''yılın savunmacısı'' Marcus Smart
Spor

NBA'de ''yılın savunmacısı'' Marcus Smart

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı. Boston Celticsli Marcus Smart, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
ABONE OL

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun en iyi savunma 5'leri, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon "yılın savunmacısı" ödülüne de layık görülen Boston Celticsli Marcus Smart, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

EN İYİ 5

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Mikal Bridges (Phoenix Suns)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Marcus Smart (Boston Celtics)

EN İYİ İKİNCİ 5

Bam Adebayo (Miami Heat)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Matisse Thybulle (Philadelphia 76ers)

Robert Williams (Boston Celtics)

  • Marcus Smart
  • Amerikan Basketbol Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.