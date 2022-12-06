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Spor

NBA'deki Türk derbisinin galibi Alperen Şengün

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 132-123 yendi.

6 Aralık 2022 Salı 11:36 - Güncelleme:
NBA'deki Türk derbisinin galibi Alperen Şengün
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Alperen'in forma giydiği Rockets, Furkan'ın takımı 76ers'ı konuk etti. Rockets, 108-108 ve 117-117'lük skorlarla iki kez uzatmaya giden mücadeleyi kazandı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 27 sayı, 7 asistle oynayan Jalen Green ve 24 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Kevin Porter öne çıktı. Alperen de 8 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 39 sayı, 7 ribaunt ve Tobias Harris'in 27 sayı, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sakatlığı nedeniyle 14 maç sonra formasına kavuşan 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 21 sayı ve 7 asist üretti. Furkan ise 3 sayı kaydetti.

  • Alperen Şengün
  • Philadelphia 76ers

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