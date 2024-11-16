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  • NBA'i kasıp kavurmaya devam ediyor! Alperen Şengün'den sezonun ilk triple-double'ı
Spor

NBA'i kasıp kavurmaya devam ediyor! Alperen Şengün'den sezonun ilk triple-double'ı

NBA ekibi Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 125-104'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün zorlu mücadelede 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist yaparak sezonun ilk triple-double'ını yaptı. İşte detaylar...

16 Kasım 2024 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
NBA'i kasıp kavurmaya devam ediyor! Alperen Şengün'den sezonun ilk triple-double'ı
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Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı üst üste ikinci kez mağlup edip galibiyet serisini sürdürdü.

Rockets sahadan 125-104 galip ayrılıp bu sezonki dokuzuncu galibiyetini elde etti. Rcokets'ta 28 sayıyla oynayan Jabari Smith Jr. maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi ekipte Fred VanVleet 18, Dillon Brooks ve Tari Eason 17 sayıyla oynadı.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden, 21, Kevin Porter Jr. 15 ve Kriss Dunn 13 sayıyla maçı tamamladı.

ALPEREN'DEN İLK TRIPLE-DOUBLE

Houston Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün maçı triple-double yaparak noktaladı.

Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 33 dakika sahada kalırken 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Houston Rockets bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini dört maça taşıdı.

Son iki maçında Los Angeles Clippers'ı yenen Rockets, diğer iki maçta Washington Wizards ve Detroit Pistons'ı mağlup etti.

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