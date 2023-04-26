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Spor

NBA'de sezonun çaylağı Paolo Banchero oldu

NBA'de yılın çaylağı seçimleri yapıldı. En iyi çaylak olarak Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero seçildi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
NBA'de sezonun çaylağı Paolo Banchero oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero, yılın çaylak oyuncusu seçildi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 yaşındaki Banchero, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

Oylamada Oklahoma City Thunder'dan Jalen Williams ikinci, Utah Jazz'dan Walker Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve bu yıldan itibaren efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Banchero, normal sezonu 20 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Öte yandan Banchero, Shaquille O'Neal (1992-1993) ve Mike Miller'dan (2000-2001) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Magic oyuncusu oldu.

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