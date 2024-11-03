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Spor

Ndao hat-trick yaptı! Konyaspor 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Ndao'nun yaptığı hat trick ile 3-2 mağlup etti.

3 Kasım 2024 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Ndao hat-trick yaptı! Konyaspor 3 puanı kaptı
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Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Medaş Konya büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

NDAO'DAN HAT-TRICK

Karşılaşmada Konyaspor, 32. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti. Bu gole cevap 45+2. dakikada Opoku'dan geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 2. yarı Konyaspor'da Ndao sahne almaya devam etti.

Senegalli futbolcu, 50. ve 73. dakikalarda attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 90+3. dakikada Başakşehir'de Piatek farkı 1'e indirdi ancak bu gol İstanbul ekibine yetmedi.

RECEP UÇAR 3 PUANLA BAŞLADI

Mücadeleyi Konyaspor, 3-2 kazandı ve Recep Uçar yönetimindeki ilk karşılaşmasında 2 maçlık puan hasretine son verdi. Başakşehir'in ise galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

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