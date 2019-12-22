İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
Spor

Ndiaye fırtınası

Bordo-Mavili kulüp İstanbul’a gelen Stoke City’li oyuncu ile son detayları görüşüyor. Daha önce G.Saray’da forma giyen ön liberoya bonuslar dahil 1.5 milyon euro verilecek.

Star Spor22.12.2019  01:17 - Güncelleme: 22.12.2019  01:17

ONAZİ’DEN beklediği verimi alamayan, Obi Mikel’in yanına kaliteli bir ön libero arayan Trabzonspor elini çabuk tutup İngiliz takımı Stoke City’de top koşturan ve bu külüpten ayrılmak isteyen Badou Ndiaye ile anlaştı. Senegalli oyuncu Bordo-Mavili yöneticilerin daveti üzerine dün son detayları görüşmek için uçakla İstanbul’a geldi.

ONU KAP’TAN ÖĞRENİRSİNİZ

29 yaşındaki oyuncu ile el sıkışan Bordo-Mavililer savunma oyuncusuyla 6 aylık sözleşme konusunda el sıkıştı. Ndiaye için bonservis bedeli verilmeyecek, bonuslar dahil 1.5 milyon euro ödenecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu kendisine Ndiaye sorusu yöneltilince, “Görüşülmeye, kesinleşmeyeye başlandığı zaman KAP’tan öğrenirsiniz” dedi.

SOSA&NOVAK’LA GÖRÜŞÜYORUZ

Ağaoğlu mağaza açılışında Sosa ve Novak ile ilgili “Sözleşme uzatma görüşmeleri ne durumda?” sorusuna, “Sosa ve Novak’ın istedikleri ücretle aramızda pek bir fark yok. Kulübün bütçesi ölçüsünde karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya geldik. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Bizim politikamız belli” cevabını verdi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi
Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD frekanslarını ele geçirdi

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.