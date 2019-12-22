Ndiaye fırtınası

Star Spor 22.12.2019 01:17 - Güncelleme: 22.12.2019 01:17

ONAZİ’DEN beklediği verimi alamayan, Obi Mikel’in yanına kaliteli bir ön libero arayan Trabzonspor elini çabuk tutup İngiliz takımı Stoke City’de top koşturan ve bu külüpten ayrılmak isteyen Badou Ndiaye ile anlaştı. Senegalli oyuncu Bordo-Mavili yöneticilerin daveti üzerine dün son detayları görüşmek için uçakla İstanbul’a geldi.

ONU KAP’TAN ÖĞRENİRSİNİZ

29 yaşındaki oyuncu ile el sıkışan Bordo-Mavililer savunma oyuncusuyla 6 aylık sözleşme konusunda el sıkıştı. Ndiaye için bonservis bedeli verilmeyecek, bonuslar dahil 1.5 milyon euro ödenecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu kendisine Ndiaye sorusu yöneltilince, “Görüşülmeye, kesinleşmeyeye başlandığı zaman KAP’tan öğrenirsiniz” dedi.

SOSA&NOVAK’LA GÖRÜŞÜYORUZ

Ağaoğlu mağaza açılışında Sosa ve Novak ile ilgili “Sözleşme uzatma görüşmeleri ne durumda?” sorusuna, “Sosa ve Novak’ın istedikleri ücretle aramızda pek bir fark yok. Kulübün bütçesi ölçüsünde karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya geldik. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Bizim politikamız belli” cevabını verdi.