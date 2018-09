Ndiaye'nin menajeri açıkladı! 'Belhanda'ya transfer teklifleri var'

Badou Ndiaye'nin Menajeri William D'avila, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu.

D'avila'nın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Ndiaye'nin Lokomotiv Moskova karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan D'avila, "Ben bunu söyleyemem çünkü bunu söyleyecek kişi ben değilim. Buna teknik direktör karar verir Galatasaray'da. Bir kırmızı kart olayı vardı oda şanssızlıktı. Karşılaşmada şut denedi, penaltı pozisyonu var ve mükemmel maç çıkardığını düşünüyorum. Elbetteki ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi yaşandı ama Galatasaray'ın kazanması da çok önemliydi. Ndiaye'nin de bu galibiyette önemli katkısı var. Bizim içinde önemli olan bu. Harika bir performans ortaya koydu Lokomotiv maçında" dedi.

Ndiaye'nin Porto karşılaşmasında olmamasına da değinen D'avila, "Bundan dolayı üzgün ama yapılabilecek bir şeyi yok. Galatasaray'ın kaliteli oyuncuları var ve Porto maçında ön plana çıkaracaktır Terim bu oyuncuları. Bundan sonraki aşamasında Ndiaye'nin konsantre olmasını sağlayacaktır hoca. Umarım bundan sonra kırmızı kart olayı yaşanmaz. Ndiaye bundan dolayı çok üzgün" açıklaması yaptı.

Belhanda ile yetkiniz var mı sorusuna D'avila, "Belhanda ile temsil ilişkimiz, yetkim var. Üst düzey bir oyuncu. Daha önce Fransa oynadı ve iyi performans sergiledi. İspanya'dan ilgilenen kulüpler de oldu. Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü ve bundan dolayı herkesten özür diliyor. Bunun da kabul edilmesini bekliyor. Sezona iyi başlamıştı ve bu kırmızı kart olayı biraz değiştirdi. Her türlü teklife açık ama şu an somut bir gelişme var mı bilmiyorum. Dünyanın her yerinden gelen her tekliflere açık. Belhanda şu an Galatasaray'a yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu yaştaki oyuncunun Galatasaray'da başarılı olması gerekiyor." dedi.

Belhanda ile herhangi bir kulp ilgileniyor mu sorusuna D'avila, "Evet, ilgilenen kulüpler var. Belhanda şu an Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray ile Şampiyonlar liginde oynuyor ve başarılı olmak istiyor ve sezon sonu Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Önceliği bu. Belhanda ile ilgilenen kulüpler, ilgilenen kulüpler var. Her türlü her şey mümkün şu andan bahsedecek olursak; Belhanda Galatasaray ile başarılı olmak istiyor. Tabii fubolun içerisine her şey mümkün." ifadelerini kullandı.