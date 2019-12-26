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Spor

Ndiaye’yle bir taşla üç kuş

Trabzonspor 6 aylığına kiralayacağı Stoke Cityli oyuncuyu hem 10 numara mevkisinde, hem ön liberoda, hem de forvet arkasında kullanabilecek. Böylece Teknik Direktör Ünal Karaman’ın eli iyice rahatlayacak.

Star Spor26.12.2019  23:40 - Güncelleme: 26.12.2019  23:40

İLK yarıda Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı zorlayan konuların başında kadro yetersizliği geliyordu. Karaman birçok maçtan sonra oyuncularına çok yüklendiğini, dinlendiremediğini ve asıl mevkilerinin dışında oynatmak zorunda kaldığından yakınmıştı. Bu nedenle Badou Ndiaye hamlesi Bordo-Mavili takım için büyük önem taşıyor. 6 aylığına anlaşmaya varılan oyuncunun asıl mevkisi 10 numara. Ancak ön libero ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Ndiaye’nin takıma katacağı kadro derinliği, Karaman’ın problemlerinin önemli bir kısımı çözecek. Öte yandan imza aşamasına gelen Ndiaye transferinde Trabzon, Stoke City’ye kiralama bedeli ödemeyecek. oyuncunun maşının bir kısmını karşılayacak.

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