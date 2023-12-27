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Spor

Ndombele gidiyor, Amani geliyor!

Galatasaray, devre arası transfer planlamasını sürdürüyor. Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı düşünen sarı kırmızılı ekip, Union SG forması giyen Lazare Amani için girişimde bulunacak.

Takvim27 Aralık 2023 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
Ndombele gidiyor, Amani geliyor!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Devre arasında Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için geceli- gündüzlü bir çalışma içerisinde. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Belçika Ligi takımlarından Union SG'de forma giyen Fildişili Lazare Amani...

25 yaşındaki yıldız futbolcu 2022 yılından beri Belçika ekibinde forma giyiyor. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmemesi ise dikkat çekici...

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız orta sahanın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

OKAN BURUK ONAYLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Amani'nin transferine sıcak baktığı ve bitirilmesi için onay verdiği belirtildi.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Lazare Amani, güçlü fiziği, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı yönetiminin önümüzdeki günlerde Belçika ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Cimbom'un Lazare Amani için 3 milyon Euro'luk teklif yapması bekleniyor.

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