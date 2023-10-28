İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ndombele için yolun sonu! Sınıfta kaldı...
Spor

Ndombele için yolun sonu! Sınıfta kaldı...

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı en önemli isimlerden olan Tanguy Ndombele için ilginç bir gelişme yaşandı. Büyük beklentilerle takıma dahil edilen başarılı orta saha beklentilerin çok uzağında kaldı. Yönetim devre arasında Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

Fanatik28 Ekim 2023 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Ndombele için yolun sonu! Sınıfta kaldı...
ABONE OL

Yeni sezon öncesi takıma birçok yıldız ismi transfer eden Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Fransız orta saha Tanguy Ndombele'nin bekleneni verememesi sonrası ilginç bir gelişme yaşandı.

SON GÜNLERDE KATILDI

Son anlarda Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e Sarı Kırmızılı formayı giydiren Galatasaray'lı kurmaylar, Icardi'nin ardından en yüksek bonservisi Sanchez için ödedi ve kasadan 9.5 milyon euro çıktı.

FİZİKSEL AÇIDAN TAKIMIN GERİSİNDE

Sanchez'in Galatasaray'daki performansı taraftarı mest ederken Tottenham'dan gelen bir diğer isim olan Ndombele adeta yokları oynuyor. Fiziksel açıdan takımın bir hayli gerisinde olan Ndombele için özel bir antrenman programı uygulandı. Hocası Okan Buruk'un da yavaş yavaş süre vererek maçlara hazırlamaya çalıştığı yıldız futbolcu, kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamadı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILABİLİR

Devre arasına kadar fizik ve kondisyonunu toparlamazsa, Ndombele ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray bu bölgeye yeniden bir transfer çalışması başlatmış durumda.

15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Transfer döneminde birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, henüz birçok yeni yıldızından katkı alamadı. Bunlardan biri de Tanguy Ndombele. Yaz dönemi boyunca 8 numara arayan Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerine doğru 26 yaşındaki Fransız orta sahayı Tottenham'dan kiralamış, 15 milyon Euro'ya da satın alma opsiyonunu almıştı.

KISA VADEDE 11'DE BAŞLAMASI BEKLENMİYOR

Buruk'un son olarak Bayern Münih maçının 80. dakikasında oyuna aldığı Ndombele, 10 dakika artı uzatma anlarında oyunda kalmasına rağmen, karşılaşmanın tamamında görev yapan arkadaşlarından bile yorgun görünüyordu. Fransız oyuncunun kısa vadede temposu yüksek maçlara ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.