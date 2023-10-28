Yeni sezon öncesi takıma birçok yıldız ismi transfer eden Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Fransız orta saha Tanguy Ndombele'nin bekleneni verememesi sonrası ilginç bir gelişme yaşandı.

SON GÜNLERDE KATILDI

Son anlarda Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'e Sarı Kırmızılı formayı giydiren Galatasaray'lı kurmaylar, Icardi'nin ardından en yüksek bonservisi Sanchez için ödedi ve kasadan 9.5 milyon euro çıktı.

FİZİKSEL AÇIDAN TAKIMIN GERİSİNDE

Sanchez'in Galatasaray'daki performansı taraftarı mest ederken Tottenham'dan gelen bir diğer isim olan Ndombele adeta yokları oynuyor. Fiziksel açıdan takımın bir hayli gerisinde olan Ndombele için özel bir antrenman programı uygulandı. Hocası Okan Buruk'un da yavaş yavaş süre vererek maçlara hazırlamaya çalıştığı yıldız futbolcu, kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamadı.

DEVRE ARASI YOLLAR AYRILABİLİR

Devre arasına kadar fizik ve kondisyonunu toparlamazsa, Ndombele ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray bu bölgeye yeniden bir transfer çalışması başlatmış durumda.

15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Transfer döneminde birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, henüz birçok yeni yıldızından katkı alamadı. Bunlardan biri de Tanguy Ndombele. Yaz dönemi boyunca 8 numara arayan Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerine doğru 26 yaşındaki Fransız orta sahayı Tottenham'dan kiralamış, 15 milyon Euro'ya da satın alma opsiyonunu almıştı.

KISA VADEDE 11'DE BAŞLAMASI BEKLENMİYOR

Buruk'un son olarak Bayern Münih maçının 80. dakikasında oyuna aldığı Ndombele, 10 dakika artı uzatma anlarında oyunda kalmasına rağmen, karşılaşmanın tamamında görev yapan arkadaşlarından bile yorgun görünüyordu. Fransız oyuncunun kısa vadede temposu yüksek maçlara ilk 11'de başlaması beklenmiyor.