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Spor

Ndombele'den eleştirilere inat performans

Aslan'ın Tottenham'dan transferi Ndombele, 'Kilolu, yağ fazlası var, fit değil' gibi eleştirilere en iyi cevabı sahada veriyor. Fransız orta sahanın idmandaki müthiş performansı göz kamaştırıyor.

10 Eylül 2023 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Ndombele'den eleştirilere inat performans
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Galatasaray'a imza attığında hazır olmadığı iddia edilen, "Kilolu, yağ fazlası var, fit değil" gibi eleştirilere maruz kalan Tanguy Ndombele, Florya'da harika bir başlangıca imza attı.

Cim Bom'un Tottenham'dan transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı ilk idmandan itibaren performansıyla göz kamaştırmayı başardı. Fransız orta saha, günde çift idmanla yola devam eden Galatasaray'ın antrenman maçlarında ayağındaki topu kimselere kaptırmazken, driplingleri, çalımları ve gücüyle dikkat çekiyor.

Ndombele'nin mevcut formundan çok memnun kalan teknik patron Okan Buruk, onu Milli ara sonrasındaki Samsunspor maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.

KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Ndombele'nin Galatasaraylı yöneticiler ve teknik ekiple yaptığı sohbetlerde, "Kendimi, kim olduğumu yeniden kanıtlamak, herkese göstermek istiyorum" dediği ve son derece hırslı olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Ndombele'yi Tottenham'dan bedelsiz olarak kiraladı, ancak 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da Galatasaray'da. Kulüp eğer yıldız orta sahayı takımda tutmak isterse, bu 15 milyon Euro'yu 5 eşit taksitle 5 senede ödeme hakkına sahip.

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