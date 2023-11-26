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Spor

Ndombele'nin performansı Galatasaraylı taraftarlara umut verdi!

Galatasaray'da bir türlü form tutamayan ve fazla kiloları ile dikkat çeken Fransız yıldız Tanguy Ndombele'ye milli arada özel programla uygulandı. Ndombele, dün akşam oynadığı Alanyaspor maçındaki performansı ve formuyla beğeni topladı.

26 Kasım 2023 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Ndombele'nin performansı Galatasaraylı taraftarlara umut verdi!
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Formuna yavaş yavaş kavuşan ve 11'de sahaya çıkan Fransız yıldız performansıyla umut verdi.

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan ve taraftarı bir hayli heyecanlandıran Tanguy Ndombele, ilk maçlarında bekleneni verememişti.

Öyle ki Fransız orta saha oyuncusu, yetersiz performansının yanında fazla kiloları nedeniyle gündemi fazla meşgul etmişti. Fakat 26 yaşındaki oyuncu, milli arayı çok iyi değerlendirdi.

Tecrübeli futbolcunun, bu süre içerisinde özel bir program kullandığı ve fazla kilolarından kurtulup, formuna kavuştuğu bildirildi.

Ndombele, dünkü maçta da sahaya 11'de çıkarken, gösterdiği performans ile gelecek adına iyi sinyaller verdi. Okan Buruk'un, Fransız oyuncuyu önümüzdeki maçlarda da sık sık kullanması bekleniyor.

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