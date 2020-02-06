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Spor

'Ne avukatı başkan cinayet mi var?'

Sergen Yalçın imza için geldiğinde Çebi, 'Şimdi avukatlar gelecek. İmzayı o zaman atarsın'dedi. Yalçın da Çebi'ye, 'Ne avukatı başkan cinayet mi var? Bir an önce işimize başlayalım' cevabını verdi.

Takvim06.02.2020  09:43 - Güncelleme: 06.02.2020  09:43

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ

Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.

YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.

SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ

Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarfetti. Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.

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